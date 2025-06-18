CHP'li Derici'den Enerji ve Maden Düzenlemelerine Eleştiri

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirerek, teklifin geri çekilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Zeytinliklerin kanun yoluyla köylünün elinden alınmaya çalışıldığını iddia eden Derici, "Maden arazilerinin ortasında kalan zeytinliklerin taşınması öngörülüyor." dedi.

Teklifle, maden şirketlerini güçlendirmek ve zeytinliklerin yok edilmek istendiğini ileri süren Derici, yarın Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifinin geri çekilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.