CHP'li Başarır: TÜİK toplumun emeğini, ekmeğini alıyor
CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının kamu görevlilerini, emeklileri, asgari ücretlileri mağdur edeceğini söyleyerek, "Eğer bir ülkede ENAG, İTO ya da bağımsız kuruluşlar bambaşka oran veriyorsa, sefalet oranları, açlık oranları bu durumdaysa, TÜİK toplumun emeğini, parasını, sofrasından ekmeğini alıyor, çalıyor" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamı ile ilgili, "TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Yine bir yalanlar manzumesi yapmışlar. Öncelikle bir kez daha söyleyeyim ki, bu ülkede milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Banka kredi borçları günden güne artıyor, icra dosyaları artıyor. Bu ülkenin emeklisi gece bekçilik yapmak zorunda kalıyor, insanlar bayat ekmek kuyruğunda pazarın sonunu bekleyip çürük dökülen sebze ve meyveleri topluyor. Gece vardiyasında çalışan işçi, fabrikada artan yemekleri torbaya koyup çocuklarına götürüyor. Ülkenin hali bu ama neymiş? Kasım ayı enflasyonu 0.87 olmuş. Yıllık enflasyon 31.07. ENAG'a bakıyoruz; aylık enflasyon 2.13 yıllık enflasyon ise 56.82. Bakın bu farkı insanlar yaşıyor, halk görüyor, emekli görüyor, bizler görüyoruz. Sadece bugün grupta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve TÜİK görmüyor" ifadelerini kullandı.

'SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti grubunda CHP'ye yönelik sözlerine ilişkin Başarır, "Bakın Cumhurbaşkanı İstiklal Mahkemelerine kadar gitti; 2005'e, 2001'e gitti, 2010'lu yıllara gitti. Kürt sorunuyla ilgili mesajlar verdi, 'Benim Kürt kardeşim' dedi. Ben de soruyorum bizim Kürt vatandaşlarımıza, 25 yıldır bu işle uğraşan Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Ahmet Türk şu anda niye görevde değil? Selahattin Demirtaş şu anda neden tutuklu? Neden bugün 10 tane belediyeyi hala kayyum yönetiyor, kayyum atanıyor? Sen bunların hesabını verebilecek misin? 2001'de bunu yaptın, 2005'te bunu yaptın, 2015'de bunu yaptın. Ama 2023 seçimlerinde Karayılan'ın sahte videolarını yapıp, bu ülkeyi ayrıştırıp, 'Benim Kürt kardeşim' demedin, seçim kazandın. Ne oldu? Zamana, mekana, konjonktüre göre maalesef ki fırıl fırıl dönüyorlar. Biz dün ne söylüyorsak bugün de onu söylüyoruz. Biz 'Selahattin Demirtaş neden tutuklandı' dediğimiz zaman vatan hainiydik. Bugün de, 'Neden tutuklu diyoruz?', '9 yıldır Selahattin Demirtaş neden tutuklu' diyoruz? Beraat etmiş Ahmet Türk neden hala görevinde değil Sayın Cumhurbaşkanı?" dedi.

