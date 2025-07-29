CHP'li Başarır: Orman Yangınları ile Mücadele Yok, Türkiye'yi Ormansız Bırakıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "400 bin hektar ormanı yok ederek ormansız bir Türkiye hedefliyor. Çözüm bu. Bu anlayışla 5 yıl sonra Türkiye'de söndürülecek bir orman kalmayacak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiği günden bu yana milletvekillerinin orman yangınları ile ilgili 555 konuşma yaptığını, 94 araştırma önergesi ve 399 soru önergesi verdiğini belirterek, "Ne acıdır ki orman yangınları ile ilgili Cumhurbaşkanının yarattığı bu sistem, soru önergelerinin 347'sine yanıt vermemiş. Muhalefet milletvekilleri orman yangınları ile ilgili kaynak yaratılması, mücadele edilmesi ve personelin maaşları da dahil olmak üzere tüm düzenlemeleri içeren 8 kanun teklifi vermiş, 5'i komisyonun raflı tozlarında, 3'ü ise halen komisyon aşamasında bekliyor. Şimdi soruyorum; muhalefet görevini yapmış. 555 kez konuşmuş, uyarılarda bulunmuş, soru önergesi, araştırma önergesi, kanun teklifi vermiş. Birine bile dönüp bakmamışsınız, bugün ülkemiz yangın yeri" dedi.

'YOK EDİLEN ORMAN MİKTARI 400 BİN HEKTAR'

Başarır, "Beyefendiye bir konuyu daha sormak isterim; 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile göreve geldiği günden beri, madencilik, enerji ya da altyapı gibi faaliyetleri için toplamda 50 milyon metrekarelik ormanı yok ederek alan açmış. Bakın, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle son 7 yıl içerisinde 50 milyon metrekarelik orman, Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir imza ile yok edilmiş. 2002 yılından bugüne kadar yok edilen orman miktarı ise 400 bin hektar. Bunu kararname ile yapmış, bakanlar kurulu kararıyla yapmış. Aslında çözümü bulmuş, orman yangınları ile mücadeleye bütçe ayırmayan, uçaklarından feragat etmeyen Cumhurbaşkanı, bu yangınların devam etmesine göz yumuyor. 400 bin hektar ormanı yok ederek ormansız bir Türkiye hedefliyor. Çözüm bu. Bu anlayışla 5 yıl sonra Türkiye'de söndürülecek bir orman kalmayacak" diye konuştu.

Başarır ayrıca 2025 yılı merkezi bütçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ayrılan payın düşürüldüğünü söyledi.