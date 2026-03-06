CHP'li Bankoğlu, esnaf borçlarının faizsiz dondurulmasını istedi

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, esnaf borçlarının faizsiz dondurulması ve kapsamlı sicil affı çıkarılması gerektiğini savundu.

Bankoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Bartın'da yaptığı saha çalışması sonrası bir "esnaf raporu" hazırladıklarını belirtti.

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle Bartın esnafının çok zor günler geçirdiğini söyleyen Bankoğlu, esnafın sabah dükkanını borçla açtığını, akşam da siftah yapmadan kepenk kapattığını, Türkiye'nin birçok yerinde de esnafın aynı durumda olduğunu ileri sürdü.

Son 5 yılda Bartın'da her yıl ortalama 433 işletmenin kapandığını belirten Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tablo bilinçli tercihlerle yürütülen ekonomi politikalarının bir sonucudur. 'Şimşek politikaları' adı altındaki sözde rasyonalite programının kazananı bankalar ve büyük sermayedir. Kaybedeni ise Bartın'daki gibi Türkiye'nin birçok yerindeki berberimiz, bakkalımız, servisçimizdir. Bartın'da bugün itibariyle kişi başına düşen borç miktarı 121 bin liraya dayanmış, aslında Bartın'da kundaktaki bebek de emekliler de bankaların faiz işçisi haline gelmiş durumdadır."

Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle alışveriş yapamadığı gerekçesiyle esnafın para kazanamadığını iddia eden Bankoğlu, özellikle küçük esnafın nefes alabilmesi için borçlarının faizsiz dondurulması, kapsamlı bir sicil affı çıkarılması, Bağ-Kur prim sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi, zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri getirilmesi gerektiğini savundu.