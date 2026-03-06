Haberler

CHP'li Bankoğlu, esnaf borçlarının faizsiz dondurulmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, esnaf borçlarının faizsiz dondurulması ve kapsamlı sicil affı çıkarılması gerektiğini savundu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, esnaf borçlarının faizsiz dondurulması ve kapsamlı sicil affı çıkarılması gerektiğini savundu.

Bankoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Bartın'da yaptığı saha çalışması sonrası bir "esnaf raporu" hazırladıklarını belirtti.

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle Bartın esnafının çok zor günler geçirdiğini söyleyen Bankoğlu, esnafın sabah dükkanını borçla açtığını, akşam da siftah yapmadan kepenk kapattığını, Türkiye'nin birçok yerinde de esnafın aynı durumda olduğunu ileri sürdü.

Son 5 yılda Bartın'da her yıl ortalama 433 işletmenin kapandığını belirten Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tablo bilinçli tercihlerle yürütülen ekonomi politikalarının bir sonucudur. 'Şimşek politikaları' adı altındaki sözde rasyonalite programının kazananı bankalar ve büyük sermayedir. Kaybedeni ise Bartın'daki gibi Türkiye'nin birçok yerindeki berberimiz, bakkalımız, servisçimizdir. Bartın'da bugün itibariyle kişi başına düşen borç miktarı 121 bin liraya dayanmış, aslında Bartın'da kundaktaki bebek de emekliler de bankaların faiz işçisi haline gelmiş durumdadır."

Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle alışveriş yapamadığı gerekçesiyle esnafın para kazanamadığını iddia eden Bankoğlu, özellikle küçük esnafın nefes alabilmesi için borçlarının faizsiz dondurulması, kapsamlı bir sicil affı çıkarılması, Bağ-Kur prim sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi, zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri getirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Alarmları kurun! Heyecan dolu kura çekimi 11 Mart'ta

Alarmları kurun! Büyük heyecanın günü ve saati belli oldu
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle