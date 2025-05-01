CHP'li Aykut Kaya'dan Mersin'deki Stat Değişikliğine Tepki

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmanın Mersin Stadyumu'na alınmasına tepki gösterdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin İl Spor Güvenlik Kurulunca, Bölgesel Amatör Lig'de Mezitli 33 Spor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmanın, güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle Mersin Stadyumu'na alındığını anlattı.

Mezitli 33 Spor'un, bugüne kadar tüm karşılaşmalarını Mezitli Koray Aydın Stadı'nda oynadığını anlatan Kaya, bu maçın da bu statta oynanmasını gerektiğini savundu. Kaya, "Maç oynanırken kural değişmez. Şampiyonu belirleyecek en kritik haftada alınan bu keyfi karar, sadece bir stat değişikliği değil, Manavgat Belediyespor'a karşı açık bir haksızlıktır. Şampiyonluk mücadelesine masa başından müdahale edilmesi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

CHP'li Kaya, İçişleri Bakanlığına ve Türkiye Futbol Federasyonuna kararın değiştirilmesi çağrısında bulundu.