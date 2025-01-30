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CHP'li Aykut Kaya, Araç Satış Yönetmeliğini Eleştirdi

CHP'li Aykut Kaya, Araç Satış Yönetmeliğini Eleştirdi
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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği'nin oto galerici esnafını zor durumda bıraktığını belirtti. Lise mezuniyeti şartının getirilmesini ve sosyal medyada araç ilanlarının engellenmesini eleştiren Kaya, bu durumun sektörü tekelleştirdiğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği eleştirerek, "Bir şahıs ya da işletme araç satmak için ücretli olarak ilan sayfasına ilan koymak zorunda mıdır?" diye sordu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ağustos 2024'te yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği eleştirdi.

Oto galerici esnafına yetki belgesi verilirken lise mezuniyet şartı getirildiğini anımsatan Kaya, "Bu zorunluluk, lise mezunu olmayan, maddi gücüyle ticaret yapacak esnafların işletme kurmasının önünü kapatarak, sektörü bir nevi tekelleştirmektedir. Milletvekilliğinde mezuniyet şartı aranmazken bir oto galeri işletmesinde lise mezuniyet şartı getirilmesi akıl alacak bir olay değildir. Türkiye genelinde özellikle Anadolu kentlerinde bu durum mağduriyet yaşatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden araç ilanı paylaşan işletmelerin hesaplarının kapatıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Sosyal medya hesaplarının kapatılması, oto galeri işletmelerinin tek bir ilan platformuna yönlendirilmesi, tek bir ilan platformunu tekelleştirmektedir. Bu tekelleşmekte olan ilan sayfası aylık ücretlerini fahiş fiyatlara çıkarmaktadır. Bir şahıs ya da işletme araç satmak için ücretli olarak ilan sayfasına ilan koymak zorunda mıdır? İlan portallarında mağazası olan oto galericiler en düşük 14 bin lira mağaza ücreti ödemekte, bu rakamlar 60 bin liraya kadar çıkmaktadır. İşyeri kirasından daha fazla ilan portalına ücret ödeyen galerici esnafı, büyük bir mağduriyet yaşamaktadır."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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