CHP'li Akay, Karabük'teki Sağlık Yatırımlarını TBMM Gündemine Taşıdı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'teki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Akay, kentin sağlık altyapısında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Akay, 2014-2025 yılları arasında Karabük'e ayrılan ödenek miktarını ve ilçelere göre dağılımını sorarak, 2025 yılı yatırım programında hangi projelerin yer aldığının açıklanmasını istedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapasite sorununa, Ovacık Entegre Hastanesi'nin tamamlanma sürecine, Yenice ve Eflani'deki tesis ihtiyaçlarına işaret eden Akay, başka illere sevk edilen hasta sayılarını da gündeme getirdi. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliğini vurguladı.

Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'nin kapanmasının ardından başlayan yeni hastane sürecine ilişkin sorular yönelten Akay, yer seçimi, zemin etütleri, ödenek miktarı, ihale süreci ve yatak kapasitesi konusunda detaylı bilgi talep etti. Yeni yapılacak hastanede görüntüleme merkezi, diyaliz ve rehabilitasyon gibi modern sağlık ünitelerinin bulunup bulunmayacağını da sordu.

Karabük halkının sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Akay, "Sağlık Bakanlığı artık bu sorunları görmezden gelemez. Karabük'e hak ettiği yatırımlar ivedilikle yapılmalıdır." ifadesini kullandı. - KARABÜK