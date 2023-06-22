CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'den kadın cinayetleri açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, son üç günde en az 10 kadın cinayeti ve bir şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini açıkladı. Gökçen, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın cinayetlerindeki yükselişin önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı sorumluluk almaya davet etti.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "16-18 Haziran tarihleri arasındaki üç günde en az 10 kadın cinayeti ve bir şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Bu üç günde, 4'ü İzmir'den olmak üzere Eskişehir, Manisa, Gaziantep, Ankara, Muğla ve Hakkari'den toplam 11 kadının ölüm haberini aldık. Öfkeliyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın göreve başladığı 5 Haziran'dan bugüne kadar ise en az 16 kadın katledildi. Sayın Bakan, bu ülkede yaşayan tüm kadın ve çocukların yaşamından ve güvenliğinden doğrudan sorumludur" açıklamasını yaptı.

Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, kadın cinayetlerindeki yükselişin önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Gökçen açıklamasında şunları söyledi:

"Kadınların sahiplendirilmesi gerektiğini savunanlarla, kadın vekil adaylarının fotoğraflarını yalnızca bir siluetten ibaret kılanlarla ittifak kuran bir iktidar var. Bu iktidar tarafından korunan, iyi hal indirimi alacağını bildiği için elini kolunu sallayarak cinayet işleyen katillerle karşı karşıyayız. İşlenen cinayetlerin sorumluları sadece bu katiller değildir. Bu şiddetin tohumları yalnız katillerin bedenlerinde değil, aynı zamanda iktidarın köklerindedir. Şiddet faillerini koruyan, İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden iktidar ve 6284'ü hedef alanlar da bu cinayetlerden siyaseten sorumludur.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE GERÇEK DAHA FAZLA"

Kadına karşı şiddeti önlemek için sahada çalışan kişilerden, polis telsizlerinde kadın cinayetlerinin anons edilmediği yönünde duyumlar alıyoruz. Kadına yönelik şiddetteki gerçek verilerin gizlenmesi amacıyla ismi geçirilmeyen kadınlardan haberdarız. Gerçek veriler ne yazık ki basına yansıyanlardan çok daha fazlasına tekabül ediyor."

"SAYIN BAKAN TÜM KADIN VE ÇOCUKLARIN YAŞAMINDAN VE GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUDUR"

Açıklamasında kadın cinayetlerini önlenmesi adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı da sorumluluk almaya davet eden Gökçen şu görüşleri dile getirdi:

"14 Mayıs seçimlerinden bugüne en az 37 kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın göreve başladığı 5 Haziran'dan bugüne kadar ise en az 16 kadın katledildi. Sayın Bakan, bu ülkede yaşayan tüm kadın ve çocukların yaşamından ve güvenliğinden doğrudan sorumludur. Biz de kendisinden, acilen bu sorumluluğun farkına varmasını ve kadınlarla çocukların yaşam haklarını koruyacak tedbirleri almasını bekliyoruz. Ne olursa olsun, hiçbir kız kardeşimizin yalnız hissetmemesi için biz buradayız ve tüm varlığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz"