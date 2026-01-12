CHP'li Başarır: Asgari ücret kadar bir maaşı emekliye verin

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Asgari ücret teklifimiz 39 bin liraydı, yapmadınız ve 28 bin lira gibi bir ücret verdiniz. Bari asgari ücret kadar bir maaşı emekliye verin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifle ilgili, "AKP Grup Başkanı basın mensuplarının karşısına çıkıp, bir müjde vermeye çalıştı. En düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını söyledi. Yani TÜİK'in uydurduğu enflasyon oranlarının üzerine bin lira daha veriyoruz dedi. Perşembe günü komisyona bu bin liralık artış teklifi gelecek. Buradan bir kez daha sesleniyorum; bir kilo kıyma için, bir litre zeytinyağı için bu Meclis'i toplamayın, insanların aklıyla oynamayın, daha fazla vicdansızlık yapmayın. Bu Meclis'teki milletvekillerinizi utandırmayın. Bu neyin kafasıdır, bin lira artış için eğer komisyon toplanacaksa, Meclis el kaldıracaksa eğer bunu hiç getirmeyin. Sorun çok büyük, sosyal medyaya, odalarımıza gelen mesajlara baktığımız zaman; milyonlarca insan burada sabahladığımız için bize teşekkür ediyor. Bu tepkiyi yanlıştan dönmeleri için yapıyoruz. Bugün 5 milyona yakın emekli 20 bin lira ile geçinmek zorunda olacak. Her 3 emekliden 1'isi en düşük emekli aylığı ile geçiniyor. Bu kanun teklifine el kaldıracak milletvekillerine soruyorum; aileniz bu parayla 4 gün geçinebiliyor mu? Bu para birçoğunuzun faturalarını karşılamıyor, çocuklarınıza harçlık olarak veremiyorsunuz. Siyaset kurumu artık bir parça empati yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti iktidarının gerçeklikten koptuğunu belirten Başarır, "Biz bir kez daha uyarıyoruz; eylemlerimiz rahatsız olsanız da devam edecek. Biz bu halk için mücadele vermeye devam edeceğiz. Asgari ücret teklifimiz 39 bin liraydı, yapmadınız ve 28 bin lira gibi bir ücret verdiniz. Bari asgari ücret kadar bir maaşı emekliye verin. Bir diğer durum 21, 22, 24 bin lira yani en düşük emekli aylığının üzerinde alan emekliler için de eşit, adil bir maaş düzenlemesi şarttır" diye konuştu.