CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP, tüzüğünü ve programını yenilemek durumundadır

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "CHP, tüzüğünü de programını da yenilemek durumundadır. Sadece tüzük değil, program kurultayı da yapmak durumundadır. 4 Eylül'den başlayıp 9 Eylül'e kadar devam eden bir süreç tanımlandı." dedi.

Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Günaydın, "Genel Seçim Sonrası Türkiye Değerlendirmesi" raporuna ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Hükümetin ekonomi politikalarının hem reel sektöre hem de hane halkına ciddi zarar verdiğini, gelir dağılımının tarihte görülmemiş ölçüde bozulduğunu öne süren Günaydın, "En zengin yüzde 5'in gelirdeki payı yüzde 25'i geçti. Türkiye'de son 20 yılda gelir dağılımının en fazla bozulduğu yıl 2023 oldu." ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın, emekli maaşlarının, Türkiye'deki gelir dağılımının bozulmasının en önemli göstergelerinden biri haline geldiğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Meclis'in çalışma takviminin nasıl planlandığına ilişkin soru üzerine Günaydın, yerel seçimlerden sonra Meclis'in çalıştırılmadığını, bazı çalışma haftalarının sadece uluslararası sözleşmelerle geçiştirildiğini söyledi. Günaydın, "Bize geçen hafta, Meclis'teki bütün kanun tekliflerini getireceklerini söylediler. Bunların yanında Somali tezkeresi ve 3 tane uluslararası sözleşmeyi getireceklerini söylediler. Ben AK Parti Grup Başkanı'na bu yasaların içeriği konusunda farklı düşündüğümüzü ilettim." dedi.

Meclis Genel Kurulunda milletvekilleri arasında yaşanan arbedeye ilişkin de Günaydın, "Ben kendi adıma utandığımı ifade edeyim. Her bir saatte yumruklu kavganın çıktığı, küfürlerin havada uçuştuğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbirimizin arzu ettiği bir Meclis değildir." ifadesini kullandı.

Gökhan Günaydın, yoğun ve stresli çalışma ortamının sinirleri gerdiğini, CHP olarak da İç Tüzükten kaynaklanan haklarını kullanarak Meclis'in etkin çalışmasına sağladıklarını belirterek, "Kamu yararına olan bütün düzenlemelerin Meclis'ten usulüne uygun geçirilmesi için katkı sağlayan bir muhalefet var." değerlendirmesinde bulundu.

Günaydın, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya, "Bize yönelik eleştiriler var, partimizin erken seçim istemediğine yönelik. Biz bugüne kadar 5 miting yaptık. Bizden başka yerel seçimden bu yana miting yapan bir tek siyasi parti oldu mu? Vatandaşın derdini dinleyen ve bu sesi yükselten bir CHP var. Bugün seçim yapılırsa anketler CHP'nin bu seçimden galip çıkacağını gösteriyor. Parti yararından çok, ülke yararını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Gökhan Günaydın, sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de hem sokak hayvanları açısından hem de ondan zarar gören yurttaşlarımız açısından bir sorunun varlığı ortadadır. Eğer bir anne sokak köpeğinden kaçan çocuğunu kamyonun altında kalmak suretiyle kaybettiyse ya da bir baba sokak köpeği tarafından kafası parçalanmak üzere olan bir çocuğunu zor kurtardıysa onların Meclis'teki haykırışlarını dinleriz. İçimiz parçalanarak dinleriz. Bu sorunun çözümü de her toplum kesimi açısından yarar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kafeslere bu hayvanları koyduğunuz zaman bu hayvanların psikolojisi bozuluyor"

Barınakların tam kapasite doldurulması durumunda mama lobisinin bu durumdan karlı çıkacağını ifade eden Günaydın, sahipsiz hayvanların barınaklara alınması halinde belediye bütçesinden harcanacak paranın artacağını, nitelikli personel bulmakta zorluklar çekileceğini söyledi.

"En önemli mesele de 1-2 metrekarelik kafeslere bu hayvanları koyduğunuz zaman bu hayvanların psikolojisi bozuluyor. Birbirlerine karşı saldırgan olmaya başlıyorlar." diyen Günaydın, barınaklarda enfeksiyon hastalıklarının hızlı yayılacağını, 4 milyon sahipsiz hayvanı yerleştirecek barınak bulunmadığını, yeni barınaklar yapmanın da mantıklı olmadığını iddia etti.

Günaydın, "Bir hayvan yaşamının sonuna gelmişse, kanser olmuşsa, ameliyata rağmen düzelmiyorsa sahibinin de onayını alarak ona karşı bir ötenazi yapılabilir ya da toplum sağlığı açısından tehlikeli hastalıkları taşıyan ve tedavi edilmesi mümkün olmayan hayvanlar için de benzer bir şey yapılabilir." dedi.

Sokak hayvanları konusunda mutlaka bir çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, "CHP bu dayatmanın geçmemesi için her türlü çabanın içerisinde olur. Sokak hayvanları meselesinde yapmaya çalıştıkları CHP'li belediyeleri zora sokmak, siyasi ve toplumsal bir çekişme yaratmak bunun arkasından da cezai yaptırımlar getirmek ve böylece yerel yönetimleri başarısız göstermek çabasıdır." diye konuştu.

"CHP tüzüğünü yenilemek durumundadır"

CHP'nin tüzük çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine yönelik soruya da Günaydın, şöyle yanıt verdi:

"Biz bu alanda kim ne çalışma yapıyorsa takdir ederiz. Parti içi muhalefet olarak da görmeyiz. Arkadaşlarımızın tüzüğe ilişkin katkılarını almaya, öğrenmeye ve uygun olanları geçirmeye çalışırız. CHP, tüzüğünü de programını da yenilemek durumundadır. Sadece tüzük değil, program kurultayı da yapmak durumundadır. 4 Eylül'den başlayıp 9 Eylül'e kadar devam eden bir süreç tanımlandı. 4 Eylül'de Sivas'ta Sivas Kongresinin yıldönümünde olacağız. Sonra Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'da tüzük kurultayımızı yapıyoruz. Program kurultayının başlangıcını yapıyoruz. Takvimimizde bir değişiklik yoktur."

"Ön seçim başta olmak üzere yapılan çalışmaları ben de destekliyorum. Benim siyasi müktesebatım da hep bunları talep etmekle geçmiştir." diyen Günaydın, "Tüzük alanında birisi bir şey söylüyorsa ben ona asla muhalif bir söz olarak bakmam. CHP'nin bir bütün halinde, daha demokratik bir parti yöneliminde olması gerektiğine inanırım. Herhangi bir siyasal parti ile karşılaştırılamayacak ölçüde demokratik bir partinin taraftarları olduğumuzu ifade edelim." değerlendirmesinde bulundu.