CHP Grup Başkanvekili Başarır: Gerçek Gündem Yoksulluk ve İşsizlik

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava sürecine yönelik, "CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özel'in arkasında olup, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın duruşmasının ekim ayına ertelendiğini hatırlattı.

Türkiye'nin gerçek gündeminin CHP'ye yönelik davalar değil yoksulluk, işsizlik, adalet ve dış politika olduğunu söyleyen Başarır, "Biz artık bu saçma sapan davalarla uğraşmak istemiyoruz. Türkiye'nin sorunlarının gündeme gelmesini istiyoruz. Açlık sınırı 27 bin lira olmuş. Bugün milyonlarca asgari ücretli açlık sınırından 5 bin lira daha az, milyonlarca emekli açlık sınırından 10 bin lira daha az maaş alıyor. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Ama bunları konuşmayan bir iktidar maalesef ki hukuksuz davalarla hem bizi hem Meclis'i hem de ülkeyi meşgul ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplumun büyük bir kısmının ekonomik açıdan zor günler yaşadığını öne süren Başarır, "Artık davaları bir tarafa bırakacağız ve ülkenin gerçek gündemini konuşacağız. Asla ve asla geri adım da atmayacağız. Türkiye'yi kurtaracak tek şey seçimdir." diye konuştu.

İsrail ordusunun bugün Gazze'ye kara harekatı başlattığını hatırlatan Başarır, Gazze'nin İsrail tarafından tamamen işgal edilerek boşaltılmak istendiğini vurguladı.

Başarır, Türkiye'nin İsrail ile tüm ilişkisini kesmesi ve Gazze'deki soykırımın bitirilmesi için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

"Susmak iyi bir şey değil"

Bir gazeteci, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava süreciyle ilgili bir açıklama yapmadığını anımsatarak, Ali Mahir Başarır'a bu konudaki değerlendirmesini sordu.

Başarır, soru üzerine şunları kaydetti:

"CHP'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur. Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir, genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç ve başarılı kadrolar, girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur. O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm CHP ailesi olarak isteğimiz, artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu partide kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri. Susmak iyi bir şey değil. Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk, Adalet Yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe baş kaldırdık. CHP'nin lideri Sayın Özgür Özel'dir, başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın gibi Önder Sav gibi Özel'in arkasında olup, artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir."