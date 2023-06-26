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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını eleştirdi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını eleştirdi

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını 'Siyasetteki varlığını inandığı değerleri satmaya borçlu bir düşkünün montajladığı bir videoyla linç edilen Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Merdan Yanardağ'ın teröre karşı duruşunun ve yurtseverliğinin tanığıyız yanındayız' diye eleştirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ; Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını "Siyasetteki varlığını inandığı değerleri satmaya borçlu bir düşkünün montajladığı bir videoyla linç edilen Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Merdan Yanardağ'ın teröre karşı duruşunun ve yurtseverliğinin tanığıyız yanındayız" diye eleştirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ; katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bugün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özgür Özel, Twitter hesabından, Yanardağ'ın gözaltına alındığına ilişkin haberi paylaşarak şu notu kaydetti:

"Siyasetteki varlığını inandığı değerleri satmaya borçlu bir düşkünün montajladığı bir videoyla linç edilen Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Merdan Yanardağ'ın teröre karşı duruşunun ve yurtseverliğinin tanığıyız yanındayız."

Kaynak: ANKA / Politika

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