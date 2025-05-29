CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİSK Başkanı ile Asgari Ücret Üzerine Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Görüşmemizde asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, Hak-İş'i, Türk-İş'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ziyaret etti. Asgari ücrete ara zam konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık iki saat süren ziyarete, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Özgür Özel görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK'i, Hak-İş'i, Türk- İş'i dinleyip, TİSK'i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerilerimizi onlarla paylaşmaya, görüşlerini almaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de hem kurumsal olarak, hem de üyeleriyle yakın ilişki ve iletişim halinde olacağımızı bir kez daha buradan tekrar etmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Bunları konuşmak için vakit var"

Genel Başkan Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının TİSK'in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine, "Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra biz bir takım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, Başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için" diye konuştu. - İSTANBUL