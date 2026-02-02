CHP Genel Başkanı Özel depremin 3. yıl dönümünde Gaziantep'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

6 Şubat 2023te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buradaki programlarının ardından İslahiye ilçesine geçti. İslahiye'de depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlide katılan Özel, depremin 3'üncü yıldönümü nedeniyle afet bölgelerini gezdiğini belirtti. Özel, "Gaziantep'e tüm memleketimize, tüm Türkiye'mize bir kez daha başsağlığı ve Allah'tan sabırlar diliyorum. Böyle kıymetli, mukaddes bir akşamın hemen öncesinde sizlerle birlikte olmak, kaybettiklerimiz için dua etmek, dualara iştirak etmek, bir daha böyle acıların yaşanmaması için avuçlarımızı açmak, Allah'a yalvarmak hepimizin görevi. Bugünü sizlerle birlikte paylaştığımız için çok memnunum" dedi.

"Üzerimize düşenleri yapmaya çalışacağız"

Bu hafta deprem bölgesinde olacaklarını belirten Özel, "Önce Osmaniye'ye gittik, sonra Gaziantep'e geldik. Bu geceyi Gazi şehrimizde geçireceğiz. Yarından itibaren de devam ederek, hafta boyunca depremin en büyük acılar, en büyük yaralar açtığı, en büyük acılar yaşattığı, en büyük kayıplarımızın olduğu merkezlerimize uğrayarak, hem üzerimize düşen dini vecibeleri yerine getireceğiz, hem insanlık görevimizi yerine getireceğiz, hem de ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğuyla ve önümüzdeki seçimlerde iktidar olmayı hedefleyen partinin sorumluluğuyla üzerimize düşenleri yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Deprem önlenebilir değil ama can kayıpları önlenebilir"

Depremin bir doğal afet olduğunu belirten Özel, "Deprem önlenebilir değil ama depremin sonuçları, özellikle can kayıpları önlenebilir. Depremde yaralanmalar önlenebilir. Uzuv kayıpları, ömür boyu sürecek sakatlıklar, kalıcı hastalıklar önlenebilir. Dünyanın dört bir yanında, burada yaşanan depremin çok daha üstündeki şiddetli depremlerde modern dünya önlem alabiliyor" dedi.

Deprem konutlarının geç teslim edildiğini savunan Özel, teslim edilen konutlarda da vatandaşın mağdur edildiğini öne sürdü. - GAZİANTEP