CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek Devlet Günü Törenine Katıldı

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Günü dolayısıyla bulunduğu Saraybosna'da Savaşlarda Ölenler Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna'da; Bosna Hersek Devlet Günü çerçevesinde Savaşlarda Ölenler Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Saraybosna Kanton Başkanı Novi Grad Kanton Başkanı Elvedin Okeric ve Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic ile sohbet etti.

Özel, Okeric'e; "CHP'nin önceki iki genel başkanını anmak isterim. Bir tanesi 1995'te Dışişleri Bakanı olan Hikmet Çetin… Bir tanesi de Deniz Baykal. Dünyanın dikkatini buraya çekmişti. Benden önceki bütün genel başkanlarımız gibi biz de Bosna Hersek ile ilişkilerimizi en iyi noktada tutmaya ve daha ileri götürmeye çalışacağız. Karşıyaka Belediyemiz bu belediye ile kardeş belediye. Onların üzerinden de ilişkilerimizi daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

Özel, Efendici ise "Sizin şahsınızda tüm belediye meclis üyelerini selamlıyorum. Karşıyaka Belediyemiz ile sizin kardeş belediye olduğunuzu biliyorum. İlişkilerimizi bundan sonra daha ileri götüreceğiz" diye konuştu.