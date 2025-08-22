CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde partililerle buluştu.

Sivas'ta bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Özel, Sivas'ın ihmal edildiği için nüfusunun gerilediğini ileri sürerek, "8'ci sıradaki Sivas'ı 45. sıraya kadar gerilettiler. Bu güzel kentin 23 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 755 bin olan nüfusu 118 bin kayıpla 637 bine düştü. Türkiye 60 milyondan 85 milyona giderken, 25 milyon kalabalıklaşırken, Sivas'ın 1 milyonu geçip büyük şehir olması beklenirken maalesef Sivas'ı 600 binlere gerilettiler. Yurt dışında ya da farklı illerde 7 milyon Sivaslı yaşıyor. Hepsi göz bebekleri memleketlerini özlüyor. Sıla hasreti çekiyor, imkan olduğunda koşup geliyor. Ancak işsizlik yüzünden, geçim sıkıntıları yüzünden, yatırım eksikliği yüzünden, AK Parti'nin oy alırken yüzünü dönüp, daha sonra sırtını döndüğü bu kenti küçültüyorlar, geriletiyorlar" dedi.

Termik santralin zorunlu filtreleri takmadığını iddia etti

Özel, Torku'nun da iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nin bacalarında zorunlu olan filtreleri takmadığını iddia ederek, "Mağara köyün nüfusu 300 haneden düşmüş 30 haneye. Çünkü maden şirketi tarım arazilerini mahvediyor. Kangal'da termik santral çiftçiyi bezdirdi. Zorunlu olan filtreyi takmıyor. Santralden kül boşalıyor, köylüler nefes alamıyor" şeklinde konuştu.

"Memurlar da fakirdir"

Özel, Türkiye'de memurların fakir olduğunu söyleyerek, "Biz size fakirsiniz deyince AK Parti'den bir iki zevzek çıkmış 'Millete hakaret ediyor' diyorlar. Kardeşim resmi rakam, yoksulluk sınırı 86 bin lira. Bu meydanda 86 bin liradan yüksek maaş alan yok. Tayyip Erdoğan bu insanları fakirleştirdi. Yoksulluk sınırının altında çalışana yoksul denir, fakir denir. Bu iktidar geldiğinde orta direk vardı. Fakir değildiler, esnaf fakir değildi. Hayvancılıkla uğraşanlar fakir değildi. Ama bugün bu ülkede emekliler 16 bin 800 lira alıyor. Asgari ücret 22 bin lira. Bugün memur maaşı 47 bin lira. Bu nedenle bugün memurlar da fakirdir" dedi.

"Kişi başı 112 bin lira kart borcu düşüyor"

Özel, Türkiye'deki toplam kredi kartı borcu nüfusa orantılandığında kişi başı 112 bin lira borç düştüğünü vurgulayarak, "Bu ay bu ülkede kredi kartlarının yüzde 48'i, 2 kişiden biri kredi kartının tam borcunu ödeyemedi. ya hiç ödeyemedi ya da asgari ödeme miktarını ödedi. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 5 asgari ücrete çıktı. Türkiye'de kredi kartı borçlarının tamamını nüfusa bölünce kişi başına 112 bin lira borç düşüyor" diye konuştu. - SİVAS