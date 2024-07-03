Maaş zamlarını ardından Özgür Özel'den "Geçim olmazsa seçim olur" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, erken seçim mesajı verdi, vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekti.

ERDOĞAN "ERKEN SEÇİM" İÇİN KAPIYI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Bizce bu tartışmalar muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarından ibarettir. Hiçbir temeli olmayan bu tarz sahte gündemlerle muhalefet kendi içindeki bilek güreşini perdelemeye çalışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde erken seçim yoktur" ifadelerini kullanarak çağrılara kapıyı kapatmıştı

"KARAR ALALIM 2 AY SONRA SEÇİM OLSUN"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik değerlendirmesine ilişkin soruya, "Erken seçim diye bir şey söz konusu değil, seçimlerin yenilenmesi ya Cumhurbaşkanı kararıyla olur, bir daha aday olamıyor ya da Meclis'te 360 milletvekili oyuyla olur. Geçen sefer YSK'nın verdiği kararla bu dönemi ikinci dönem kabul edildiği için son bir kez aday olabiliyor. Meclisin 360 milletvekili ile karar alması durumunda seçimler yenilenebilir. Bizce yarın karar alalım, iki ay sonra erken seçim olsun. Ama kendisinin yaptığı teknik değerlendirme ne kadar isabetliyse, yaptığı siyasi değerlendirme o kadar isabetsizdir." dedi.

"BÖYLE HESAP OLMAZ VATANDAŞ PERİŞAN DURUMDA"

Özel, açıklamasının devamında "Dört yıl seçim yok, herkes hesabını buna göre yapsın. Seçim yok diye asgari ücrete zam yok, seçim yok diye en düşük emekli maaş 10 bin TL, geçen sene asgari ücrete üç ayda bir zam yapmayı konuşanlar, şimdi bu maaşla altı ay daha geçinsin diyor. Bugünkü 17 bin lira Ocak'taki 13 bin liraya denk geliyor, altı ay daha zam vermeyelim diyor. Böyle hesap olmaz. AK Partili, MHP'li olsun bütün seçmenler, bütün emekçiler, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar perişan durumda" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM YOK DİYE GEÇİNEMEZ DURUMDA BIRAKTINIZ"

"Biz hesabımızı, kitabımızı millete göre yapıyoruz" diyen Özel, "Biz Kocaeli Gebze'ye gidiyoruz, 100 bin kişi geliyor. 'Geçinebiliyor musunuz' diyoruz, 'geçinemiyoruz' diyorlar. 'Zam istiyor musunuz' diyoruz, 'istiyoruz' diyorlar. Eğer sen asgari ücrete zam vermezsen, geçim olmazsa, seçim olur. Ben demiyorum, meydanlar, 'seçim, seçim' diyorlar. Çünkü seçim yok diye siz onları geçinemez durumda bıraktınız" sözleriyle eleştiride bulundu.

"VATANDAŞIN GÜNDEMİ NEYSE BENİM GÜNDEMİM O"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede dört ana başlığı ve çarelerini söylediğinin altını çizen Özel, "Bunun dışında ülkede demokrasi adına atılması gereken adımları da söyledim. Vatandaşın, milletin gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemi neyse, benim gündemim o" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON ARTI OLDUĞU SÜRECE FİYATLAR YÜKSELİYOR DEMEKTİR"

Özel, TÜİK verilerine ilişkin soruya, "Geçen sene öyle bir saçmaladınız ki enflasyon çok yüksekti, bu ay yine yüksek. Ama baz etkisiyle düşüş görülecek. Vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Vatandaş enflasyon artı olduğu sürece fiyatlar yükseliyor demektir" yanıtını verdi.