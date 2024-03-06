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CHP Genel Başkan Yardımcısı: İliç'teki Altın Madeni İşletmesi İptal Edilmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'teki Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası, işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold'a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası, işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold'a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik." dedi.

Yavuzyılmaz, partisinin genel merkezinde, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin hazırladıkları "İliç Raporu"nun sonuçlarını paylaştı.

Toprak kaymasının doğal afet olmadığını belirten Yavuzyılmaz, olayın siyanür içerikli milyonlarca ton yığın liç malzemesinden oluşan yapay bir dağın kaymasıyla meydana gelen bir felaket olduğunu belirtti.

Yığın liç sahasının yüksekliğinin 200 metrenin üzerine çıktığını kaydeden Yavuzyılmaz, "Bu berbat bir dünya rekorudur. Dünyanın en tehlikeli ve en yüksek yığın liç sahasıdır." diye konuştu.

Yığın liç sahasının bu yüksekliğe çıkmasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sorumluların başında geldiğini iddia eden Yavuzyılmaz, Kurum'un TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığından istifa etmesini talep ettiklerini söyledi.

Yavuzyılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi de bölgeye 172 saat sonra gitmesi nedeniyle eleştirdi.

"6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik"

Maden sahasını işleten firmalarca son 2 yıldır liç sahasına fazla yükleme yapıldığını belirten Yavuzyılmaz, kapasite fazlası üretim ve denetimsizlik nedeniyle yığın liç sahasının yıkıldığını söyledi.

Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'te Anagold'un işlettiği altın madeninde yaşanan felaket sonrası, işletmenin çevre izninin ve lisansının iptal edilmesine rağmen, Enerji Bakanlığının Anagold'a verdiği 6 işletme ruhsatının iptal edilmediğini tespit ettik." dedi.

Maden sahasının yakın çevresinde şiddetli deprem üretme potansiteli olan fayların bulunduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, toprağa yayılan siyanür ve ağır metaller içeren kimyasal içerikli malzemenin yer altı sularına karışarak geçtiği her yere zehir taşıma riski barındırdığını öne sürdü.

Olaya ilişkin çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Yavuzyılmaz, raporu gelecek günlerde kamuoyuyla da paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Deniz Yavuzyılmaz Erzincan Maden Politika Güncel Haberler

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