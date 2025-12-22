Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine ilişkin, "Bunu destekliyoruz ve takip ediyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarikine ilişkin, "Bunu destekliyoruz ve takip ediyoruz. Bir an önce bu çözümün realize edilmesini bekliyoruz." dedi.

Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyalarda yaşanan birtakım gelişmeler sebebiyle risk ve tehdit seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Barışın yolunun etkin caydırıcılık ve farkındalıktan geçtiğine işaret eden Bağcıoğlu, "Savunma sanayisinde oyalanmaya, siyasi görüşe göre firma öncelemeye, liyakatsizliğe, kadrolaşmaya, adil olmayan rekabete, aynı işi farklı firmalara yaptırarak gayret harcamaya ayıracak vakit de yok, nakit de yok. Bu konuda ciddi bir düşünce tarzı ve yaklaşım değişikliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

CHP'li Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şehit aileleri ve gazilerin de ekonomik ve sosyal sorunlarının bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye ile İngiltere arasında yapılan anlaşma kapsamında 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon savaş uçağının alım sürecini değerlendiren Bağcıoğlu, "Bunu destekliyoruz ve takip ediyoruz. Bir an önce bu çözümün realize edilmesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti

"Milli muharip uçak KAAN semalarda teknolojik ve hareket bağımsızlığımızın sembolü. Milli muharip uçak KAAN'a yönelik tüm gayretleri destekliyoruz. Milli motoru konusunda da gerekli işlemlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullanan Bağcıoğlu, "ANKA-III ve KIZILELMA muharip insansız uçak sistemleri bir an önce geliştirilip envantere dahil edilmeli, ÖZGÜR-2 modernizasyonu süratlendirilmeli, F-35'ler için tedarik imkan ve kabiliyetleri araştırılmalı ve gerekli girişimlerde bulunulmalı." görüşünü paylaştı.

Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (DİHA) projelerinin sürdüğünü hatırlatan Bağcıoğlu, bunların Türk Deniz Kuvvetlerine önemli bir harekat kabiliyeti kazandıracağını aktardı.

Bağcıoğlu, Türkiye'nin, insansız hava aracı (İHA) teknolojisi konusunda özel ve resmi firmaların katkılarıyla Avrupa'da lider pozisyonda olduğuna dikkati çekti.

Buna karşın insansız deniz araçlarında bu seviyeye ulaşılamadığını savunan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"İnsansız deniz araçlarında da çok güzide tersanelerimiz var, Makine ve Kimya Endüstrisi var. Dolayısıyla bunların da İHA'da olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri takip ederek dünya standartlarında, dünya pazarında yer alacak insansız deniz araçları üretmesi konusunda gayretlerini artırması gerekiyor."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title