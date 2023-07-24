CHP, Ek MTV düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Günaydın, düzenlemenin Anayasa ilkelerini ihlal ettiğini savunarak, Yüksek Mahkemenin daha önce benzer düzenlemeleri iptal ettiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik kayıplarının telafisi için çıkarılan kanunla toplanacak paranın yalnızca dörtte birinin deprem harcamalarında kullanılacağını öne sürdü.

Bunun, Anayasa'nın, "hukuk devleti", "sosyal devlet", "eşitlik", "adalet", "verginin genelliği ve adaleti", "herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi" ilkelerini ihlal ettiğini savunan Günaydın, Yüksek Mahkemenin daha önce benzer yönde yapılan 2 düzenlemeyi iptal ettiğini dile getirdi.

Günaydın, düzenlemede yer alan, "vergi gelirlerinden mahalli idarelere düşen payın verilmemesi"ni öngören maddenin de iptalini istediklerini bildirdi.

Ek MTV içeren düzenlemede, "kanuna aykırılık ve telafisi imkansız zararların doğma olasılığı" bulunduğundan yürürlüğünün de durdurulmasını istediklerini aktaran Günaydın, "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir ve böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar." ifadelerini kullandı.

"Sanal gündemimiz yok"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "MYK toplantısına katılmasının yasaklandığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Sabahleyin Genel Başkan'ımızla beraber bir cenazeye katıldık. Hepiniz izlemişsinizdir. Arkasından Lozan Antlaşması'yla ilgili Anıtkabir'i ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi bir kere daha ben Sayın Genel Başkan'ımızla bir görüşme yaptım. Bugün Anayasa Mahkemesi başvurumuzu buraya getirdik. Yarın Meclis açılacak. Meclisin arkasından birlikte olacağız. Yani CHP'yi bu sanal gündemlerle meşgul etmeye çalışıldığının farkındayım ama böyle bir sanal gündemimiz yok."

MYK'nin ertelenmesi ve PM'deki tartışma iddiaları

MYK toplantısının neden ertelendiğine dair soru üzerine Günaydın, MYK'nin her hafta aynı gün toplanmadığını belirterek, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılı etkinlikleri nedeniyle "rutin bir erteleme" yapıldığını, olağanüstü bir durum bulunmadığını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Genel Merkez'de dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında bazı tartışmalar yaşandığının belirtilmesi üzerine de şunları söyledi:

"Dün saat 13.00'te başlayan PM toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisine yakışır bir şekilde gece saat 01.00'e kadar devam etti. Yani 12 saatten daha fazla, aralıksız PM'yi oluşturan arkadaşlarımız son sürecin siyasi ve iktisadi değerlendirmesini, son derece saygın bir dille yaptılar. En sonunda da Genel Başkan'ımız bir değerlendirme yaptı. Bunların tamamı parti kültürümüzün içerisinde yapılan değerlendirmelerdir. Hiçbir anormallik yoktur."

Gökhan Günaydın, bir gazetecinin, "Dün toplanan CHP PM'de, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına ilişkin oylama yapıldı. Bu acaba, değişimle ilgili güven oylaması mıydı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayır değil. Çünkü PM üyeleri, önüne gelen somut dosya için karar verirler. Orada Ağrı'nın, Muş'un ve diğer illerin görevden alınmasına ilişkin kararlarını kendi iradeleri doğrultusunda oluşturdular. Yarın başka bir dosya ya da başka bir konu gelir, iradelerini ona göre oluştururlar. Eğer bir güven oylaması olursa adı öyle konulur. Bu bir güven oylaması değildir."