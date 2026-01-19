CHP Sözcüsü Emre, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Oradaki yeni dönem sonrasında anayasal süreç, gerçekleşecek seçimler, çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması ve demokratik Suriye'nin varlığı bizim için, güvenliğimiz için çok önemli." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Emre, parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öldürülmesinin 19'uncu yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Parti olarak, vatandaşın sorunlarını konuşmaya ve gündeme getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Emre, çözüm önerileriyle halkın karşısında olacaklarını söyledi.

Emre, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacağını hatırlattı.

Partisinin tam kadro olarak Genel Kurul'da oylamaya katılacağını bildiren Zeynel Emre, "Buyurun gelin, emekliyi hiç olmazsa açlık sınırının altında bir rakamda yaşamaya mahkum etmeyelim, gerekli düzenlemeyi her birlikte yapalım. 2019'da sadece 1 milyon yurttaşımız en düşük emekli aylığı alırken, bu rakam yaklaşık 5 milyona geldi. Emeklilerimiz yoksullukta eşitleniyor." diye konuştu.

Emre, Türkiye'de "az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alındığını", bu sebeple asgari ücretlinin, öğrencinin ve orta sınıfın kaybettiğini savundu.

"Demokratik Suriye'nin varlığı bizim için çok önemli"

MYK'de Suriye'deki gelişmeleri de görüştüklerini aktaran CHP Parti Sözcüsü Emre, Suriye ile Türkiye'nin güçlü akrabalık bağı bulunduğunu söyledi.

Emre, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barış ortamına vurgu yaparak, şunları ifade etti:

"Oradaki yeni dönem sonrasında anayasal süreç, gerçekleşecek seçimler, çok kapsayıcı bir yönetim modeli olması ve demokratik Suriye'nin varlığı bizim için, güvenliğimiz için çok önemli. Genel Başkanımız, bir yıldan beri Suriye'de sürekli sabrı, diplomasiyi tavsiye etmektedir. Sürekli, oradaki çatışmaların şiddetlenmemesi, bir şekilde anlaşmaların olması, kimsenin burnunun kanamaması için özel çaba sarf edilmesinin ve defalarca diyalogun altını çizmiştir. Orada kimsenin bundan sonra acı yaşamamasını ve artık huzur bulmasını istiyoruz. TBMM'de bizim de bulunduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ve Türkiye'de terörün topyekun sonlandırılmasına yönelik çalışmada, ülkemizde de birçok demokratik adımın atılmasını önemsiyoruz."