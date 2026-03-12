CHP'li Bağcıoğlu: Savunma sanayi; bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eseridir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Başarıya ulaşan her savunma projesi, Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve birtakım siyasiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Savunma sanayi; bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eseridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin, "Milli güvenlikte propaganda değil, kapasite konuşur. Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde önemli bir ivme yakalamıştır. İnsansız hava araçları, milli gemi projeleri, mühimmat teknolojileri ve yeni platformlar Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bu başarılar değerlidir. Ancak bu başarıların arkasına saklanarak hayati zafiyetleri görmezden gelmek Türkiye'ye yapılacak en büyük kötülüktür. Çünkü Türkiye, düne göre bugün çok daha ağır bir güvenlik ortamıyla karşı karşıyadır. Bazı klavye kahramanlarının, sözde savunma uzmanlarının savunma sanayisindeki yanlışların dile getirilmesini ve yapıcı eleştirileri hazmedememeleri şaşırtıcı değildir. Maddi beklentilerle veya kariyer hesaplarıyla gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilsin ki; savunma meseleleri propaganda alanı değil, devlet ciddiyeti gerektiren konulardır" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİMİZ, MİLLİ GURURUMUZDUR VE SİYASET DIŞIDIR'

Doğru bildiklerini söylemeye devam edeceklerini ifade eden Bağcıoğlu, "Defaatle ifade ettiğimiz gibi; savunma sanayimiz milli gururumuzdur ve siyaset dışıdır. Her savunma projesinin arkasında özellikle 1973'ten sonra görev yapan Cumhuriyet hükümetleri, maddi-manevi büyük destek sağlayan Türk milleti ve harekat ihtiyacı belirleme çalışmalarına katkıda bulunan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personeli vardır. Başarıya ulaşan her savunma projesi, Türk milletinin ortak eseridir. Savunma sanayimize yönelik yapıcı eleştirilere bile parti holiganlığı zihniyetiyle cevap veren sosyal medyadaki sözde savunma sanayi uzmanları ve birtakım siyasiler, milli güvenliğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. Savunma sanayi; bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eseridir. Bugün kimse CHP'ye millilik dersi vermeye kalkmasın. Bugün 1990'larda başlayan savunma sanayi projelerini sahipleniyorsanız, aynı şekilde 2005-2015 yılları arasında FETÖ kumpaslarına göz yummanızın TSK'ya, milli savunma sanayisine ve milli güvenliğimize verdiği zararın mesuliyetini de alacaksınız. Kumpas davaları ve organize saldırılar neticesinde 2008-2015 yılları arasında yüzlerce askeri personel tasfiye edilmiş, bir kısmı kahrından vefat etmiştir. TSK'ya yönelik bu ahlaksız saldırılar çok büyük bir milli güvenlik sorunu yaratmış, ayrıca savunma sanayimizde bugün özlemle beklediğimiz birçok önemli projeyi de geciktirmiştir" dedi.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı