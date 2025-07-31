CHP'den Erken Seçim Mesajı: İktidarı Almaya Hazırız

CHP'den Erken Seçim Mesajı: İktidarı Almaya Hazırız
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde iktidara talip olduklarını belirtti. Aksaray'da düzenlenecek miting öncesi yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye de dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde cesurca yürümeye, koşmaya ve iktidarı almaya hazır olduklarını söyledi.

Adem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Aksaray'da düzenlenecek miting öncesi, partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ettiğini belirten Adem, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü hem kontrollerini yapmadığı hem de önlemleri almadığı bu yangınların altında ezilmiştir. Ciğerlerimiz, ormanlarımız yandı. Belediyelerimiz tüm imkanlarıyla yangın alanlarına gitti ve söndürme çalışmalarına katıldı. Koordinasyon eksikliğinden dolayı tam bir çalışmanın yapılamadığını biliyoruz." diye konuştu.

Adem, CHP olarak her yerde hakkı, hukuku ve adaleti haykırdıklarını ifade etti.

"Sağlık problemleri oluşan ve tutuklu yargılanan, suç istinadı bile ispatlanamayan belediye başkanlarının tutukluk halinin devam ettiğini" savunan Adem, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve hukukumuz adına üzülüyoruz. Hukukun üzerimizde bir sopa olarak kullanılmasına üzülüyoruz. Korkmuyoruz, mücadele etmeye hazırız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde cesurca yürümeye, koşmaya ve iktidarı almaya hazırız. Bir erken seçim olacağını biliyoruz, biz buna hazırız ve iktidarı kucaklayacağız. Bunu arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte başaracağız."

Toplantıya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, İl Başkanı Bilal Özdemir, milletvekilleri ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Politika
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