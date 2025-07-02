CHP'den Enerji ve Maden Düzenlemelerine Tepki

CHP'den Enerji ve Maden Düzenlemelerine Tepki
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını talep etti ve bu konuda direniş göstereceklerini belirtti. Ayrıca, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri anarak, geçmişteki davaların zaman aşımına uğraması eleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri alınmasını isteyerek, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri andı.

"O gün Sivas'ta Anayasal düzene karşı bir başkaldırı yapıldığını" savunan Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki 2012'de bu dava zaman aşımına uğratıldı. Karanlık derin güçler o yobazları yargıda korudu. Ama acılarımız zaman aşımına uğramadı. Kızgınlığımız zaman aşımına uğramadı, hala dün gibi Sivas'ın acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren Başarır, soruşturmayı eleştirdi.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinen Başarır, "Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Pek de hayırlı bir konuda gelmediler. Türkiye'nin her yerinden zeytin üreticisi çiftçilerimiz, çevreciler ve ülkesini seven dostlarımız burada." diyerek, basın toplantısını izleyenleri kürsüye çağırdı.

Kanun teklifinin geri alınmasını isteyen Başarır, "Eğer çekilmezse CHP Grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi, yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz." diye konuştu.

Başarır, bir gazetecinin kanun teklifine ilişkin sorusu üzerine, "Eğer bu yasayı getirirlerse 17 Temmuz'da Meclisi kapatmayı düşünüyorlar. Bu Meclisi kapattırmayız." sözlerini sarf etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından CHP tarafından Saraçhane'de düzenlenen mitinge Zafer Partisinin katılmama kararını değerlendiren Başarır, "Zafer Partisinin bileceği bir konu. Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bunu çok kıymetli Sayın Ümit Özdağ için de verdik. Sadece CHP cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil, nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz. Tam bir mücadelenin ortasındayız, gerisi kendi takdirleridir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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