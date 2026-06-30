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CHP'li Öztrak'tan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama

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CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve emekli maaşlarının haczedilmezliğinin güçlendirilmesi için kanun teklifi sunacaklarını açıkladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi sunacaklarını söyledi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki her 100 gençten 28'inin ev genci olduğunu, yeni nesillerin ailelerinden daha kötü şartlarda yaşayacağını savundu.

Açlık sınırının 35 bin lirayı geçtiğini, asgari ücretin 28 bin, en düşük emekli aylığının 20 bin lira olduğunu anımsatan Öztrak, ülkede her 3 emekliden birinin en düşük emekli aylığı aldığını ifade etti.

CHP'li Öztrak, çalışılan süre ve ödenen prim itibarıyla adaleti sağlayan yeni bir emeklilik sisteminin şart olduğunu, bu konuda seçimlerden önce verdikleri sözlerin baki olduğunu dile getirdi.

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi emekli aylıkları haczedilemez ancak uygulamada özellikle bankalar bu yasağın arkasından dolanabiliyorlar. Sigorta prim borçları nedeniyle de emekli maaşları haczedilebiliyor. Bu konuda emeklilerimizden çok sık şikayet alıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önerisiyle en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine çeken, emekli aylıklarının haczedilemezliği ilkesini güçlendiren bir kanun teklifini TBMM'ye sunacağız."

Öztrak'ın konuşmasının ardından CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer
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