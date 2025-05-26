CHP'den Asgari Ücret Ziyareti ve İBB Soruşturmalarına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer'in bu hafta TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK'i ziyaret edeceğini belirterek, "Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkındaki "yolsuzluk soruşturması" kapsamındaki gözaltı kararlarını eleştirdi.

İBB'ye yönelik soruşturmalardaki dosya içeriğinin "boş olduğunu" ileri süren Yücel, "Ekrem İmamoğlu korkusu öyle bir boyuta ulaştı ki, İBB'ye bağlı metro, metrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sayın İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve ses kayıtlarının kullanılması yasaklandı. İstanbul Başsavcısının böyle bir yetkisi yok. Böyle bir talimat veremez." ifadelerini kullandı.

Yücel, İstanbul Başsavcılığının masumiyet karinesini lekelenmeme hakkını ihlal eden bu yetkisiz ve hukuksuz kararına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

HSK üyeliklerine ilişkin yapılan seçimin, "oldubittiye getirildiğini" savunan Yücel, "HSK seçimlerinde her türlü müdahale ve tepkimize rağmen ne yazık ki liyakat değil, parti aidiyeti gözetilerek bir seçim gerçekleşti." görüşünü savundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna Sosyalist Enternasyonal Konseyi'nden tepki geldiğini anımsatan Yücel, Konsey'in, İmamoğlu'nun tutukluluğunu "halk iradesine karşı antidemokratik bir müdahale" olarak nitelendirdiğini aktardı.

"Ara zam konusunu masaya yatıracağız"

Yücel, partisinin bu hafta işçi ve işveren örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ara zam konusunu masaya yatıracağız ve ara zam çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşçıer bu hafta içerisinde TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TİSK'i ziyaret edecek. Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin katıldığı bir televizyon programındaki asgari ücret ve ev kiraları hakkındaki sözlerini anımsatan Yücel, "Sayın Zeybekçi değil 5 bin lira, senin çıkmasından korktuğun 15 bin lira gibi rakamlara dahi kiralık ev yok." dedi.

"Bayramlaşma programımız olmayacak"

CHP'li Yücel, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin, Kurban Bayramı'nda siyasi partilerle bayramlaşma programı düzenleyip düzenlemeyeceğinin sorulduğu Yücel, "Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman, 'Bayram, bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda da aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir bayramlaşma programımız olmayacak." yanıtını verdi.