CHP'den 2026 Bütçesine Sert Eleştiri: Faiz Giderleri 2.7 Trilyon Lira

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bütçeyi 85 milyon kişilik bir aile için düşünürsek; emekli, polis, bekçi, memur, çiftçi, öğrenci herkesin bütçeden payını alması gerekiyor. Ama üzülerek söylüyorum ki bu bütçenin 2 trilyon 741 milyarı faize gidecek" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Bütçesi ile ilgili sunum yapacağını belirterek, şunları söyledi:

"Cevdet Yılmaz sözlerine şöyle başlayacak; 'AK Parti hükümetlerinin 24'üncü bütçesini yapıyoruz' ya da 'Türkiye Yüzyılı'nın 3'üncü bütçesini yapıyoruz' ama şunu söyleyemeyecek; 'Bu bütçe işçimizin, emeklimizin, çiftçimizin, ezilenlerin bütçesi' diyemeyecek çünkü rakamlar ortada. Bakın, Orta Vadeli Program'da, 'Enflasyon yüzde 16 olacak' diyorlardı. Oysa bütçenin yüzde 28 açık vereceğini şimdiden kabul etmişler. Demek ki enflasyon yine yüzde 30'un üzerinde olacak. Bu bütçede üzülerek söylüyorum ki harcamaların 2 trilyon 741 milyar lirası faize gidecek. 2026 bütçemizin toplam rakamı 18 trilyon 928 milyar. Bakın bu bütçeyi 85 milyon kişilik bir aile için düşünürsek; emekli, polis, bekçi, memur, çiftçi, öğrenci herkesin bütçeden payını alması gerekiyor. Ama üzülerek söylüyorum ki bu bütçenin 2 trilyon 741 milyarı faize gidecek. Bunu faize veriyorsunuz, 3 trilyon 597 milyar vergi muafiyeti getiriyorsun, bunun 1 trilyonunu şirketlerden almıyorsun. Bu muafiyetlerin içerisinde asgari ücret, doğal gaz ve elektrik kalemleri var, bu rakamın bir kısmı doğrudan halka gidiyor; ancak neden biz bazı şirketlere 1 trilyon liralık vergi muafiyeti getiriyoruz. Faiz giderleri, vergi muafiyeti, yap-işlet-devret projelerine bu yıl 238 milyar lira vereceğiz. Bir rezalet daha var; 2021 yılından bugüne kadar Kur Korumalı Mevduat'a 2 trilyon 550 milyon verdik. Toplam bütçenin yüzde 50'sini faize, Kur Korumalı Mevduat'a, vergi istisnalarına, yap-işlet-devret projelerine verdik. Burada ezilen milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretli için ne vereceksiniz."

Başarır, AK Parti TBMM grubunun Meclis'in çalışma takvimine ilişkin kabul edilen önergesine tepki göstererek, "Dün CHP yolsuzluklarla ilgili önerge verdi. Bir başka parti, suça sürüklenen çocuklarımızla ilgili bir önerge verdi. Bir başka parti ise ekonomiyle ilgili önerge verdi. AK Parti tatil yapılması için önerge verdi. Aramızdaki fark bu, Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'nin her yerinde coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, onurla gururla anıyorum ama Cumhuriyet'i TBMM'de, kürsüde, Atatürk Anıtı'na çiçekler koyarak kutlamalıyız. Cumhuriyet'in erdemini hep birlikte konuşmalıyız. Bizim bugünlerde özellikle TBMM'nin en son ihtiyacı olan şey tatil" diye konuştu.