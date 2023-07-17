CHP Bolu İl Başkanı Şikayet Dilekçelerini Bildirdi

CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nde genel merkez önünde slogan atan bazı partililerle ilgili şikayet dilekçelerinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nde genel merkez önünde slogan atan bazı partililerle ilgili şikayet dilekçelerinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gündem değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Türkoğlu, bir gazetecinin, "Yürüyüşe katılan partililerle ilgili yaptırım uygulanacak mı?" sorusu üzerine bunun disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Türkoğlu, Özcan'ın 3-13 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde sonlandırdığı "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" ile ilgili kendilerine şikayetler yapıldığını aktardı.

Kendilerine iletilen dilekçelerin akıbeti konusunda il yönetim kurulunun karar vereceğine değinen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var. Ama şu an bu konuyla alakalı yapılmış toplantı yok. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir. Toplantı yapıldığı zaman dilekçelere göre değerlendireceğiz. Bize, yürüyüş ile ilgili değil, partinin genel merkezinin önünde atılan sloganlarla ilgili, slogan atan kişilerin görüntüleriyle ilgili kayıtlar ve dilekçeler ulaştırıldı."