CHP 81 İl Başkanları Toplandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin il başkanları katıldı. Toplantıda güncel gelişmeler değerlendirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'daki otel yangını davasının ardından toplantıya dahil oldu.
CHP'de 81 ilin il başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde saat 12.30'da başlayan toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Bolu'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıya sonradan katıldı.
Toplantıda, güncel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika