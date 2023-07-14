Çevre Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 7. İklim Eylemi için Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, finans, uyum ve iklim müzakereleri gibi çeşitli konu başlıklarının ele alındığı 7. İklim Eylemi için Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türkiye'nin öncelikleri ve beklentileri dile getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, finans, uyum ve iklim müzakereleri gibi çeşitli konu başlıklarının ele alındığı 7. İklim Eylemi için Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde 30'u aşkın ülkeden temsilcinin katıldığı 7. İklim Eylemi için Bakanlar Toplantısı, 13-14 Temmuz'da Brüksel'de düzenlendi.

İklim Eylemine ilişkin kapsamlı bir gündeme sahip toplantıya, Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank temsil etti.

Varank, finans, uyum ve iklim müzakereleri gibi çeşitli konu başlıklarının ele alındığı oturumlarda yaptığı konuşmalarda, bu gündem başlıklarına ilişkin Türkiye'nin önceliklerini ve beklentilerini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının üst düzey temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Varank'a, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı eşlik etti.