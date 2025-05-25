Cevdet Yılmaz ve Ahmed Şara Arasında Suriye İlişkileri Görüşüldü

Cevdet Yılmaz ve Ahmed Şara Arasında Suriye İlişkileri Görüşüldü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ve Suriye'deki reformların değerlendirilmesi konularına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik. Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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