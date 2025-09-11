Cevdet Yılmaz, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı ile Görüştü

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile Türkiye-Portekiz ikili ticaret ilişkileri, yatırımlar ve ortak projeler üzerine görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Pinto Luz ile görüşmemizde, ikili ticaret ilişkilerimiz ve karşılıklı yatırımlar, altyapı projelerinde işbirliği imkanları, savunma sanayisi, ulaştırma ve enerji alanlarında ortak çalışmaların yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa'nın iki ucunda yer alan NATO müttefikleri olarak, Portekiz'i ülkemiz için stratejik bir ortak görüyoruz. Ticaret hacmimizi 3 milyar doların üzerine taşıma hedefi, müteahhitlik ve liman işletmeciliği gibi alanlarda işbirliği, yeşil ve dijital dönüşümde ortak vizyonumuz bu anlayışın önemli dayanaklarını oluşturuyor."

Pinto Luz ve heyetine ziyaretleri, yapıcı katkıları için teşekkür eden Yılmaz, Türkiye-Portekiz dostluğunun her alanda daha da güçlenmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
