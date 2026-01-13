Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Moğolistan ve Japonya büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'yi kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesini ve önümüzdeki döneme dair işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Moğolistan ile güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın stratejik ortaklık düzeyinde daha da derinleştirilmesini, ticaret, enerji, madencilik, altyapı, müteahhitlik, tarım-hayvancılık ve sağlık başta olmak üzere ekonomik işbirliğimizin çeşitlendirilmesini değerlendirdik. Savunma sanayisi alanındaki temasların geliştirilmesi, eğitim-kültür işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak mirasımızı yaşatan çalışmaların sürdürülmesi konularında mutabık kaldık. Japonya ile stratejik ortaklığımızı ileri taşıyacak adımları, ekonomik ortaklık anlaşması (EPA) müzakereleri, karşılıklı yatırımların artırılması, enerji ve savunma sanayisi işbirliği ile üçüncü ülkelerde ortak projeler temelinde ele aldık. Ayrıca NATO-AP4 işbirliği, COP31 süreci ve bölgesel-küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."

Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak, Asya-Pasifik'ten Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada karşılıklı saygı, ortak fayda ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle işbirliğini güçlendirmekte kararlı olduklarını vurguladı.