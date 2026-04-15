Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan'ın Astana şehrinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili ticaret, yatırımlar ve bölgesel işbirlikleri üzerine görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Tokayev ile görüşmemizde bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra; ticaretten enerjiye, savunma sanayisinden eğitime, ulaşımdan kültürel işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede mevcut projelerimizi ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldık. Kazakistan ile ikili ticaret hacmimizi daha yukarılara taşıma, karşılıklı yatırımları artırma ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunma konusundaki işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Köklü tarihimizden ve ortak medeniyet mirasımızdan güç alan Türkiye-Kazakistan ilişkileri, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın vizyonları ve yakın dostlukları sayesinde bugün her alanda daha da derinleşen stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren bu güçlü bağların, önümüzdeki dönemde yeni projelerle daha da pekişeceğine inanıyorum. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Tokayev'e teşekkür ediyor, dost ve kardeş Kazakistan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi

ÖTV muafiyeti bekleyenler dikkat! Meclis'ten karar çıktı
Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Esra Erol’da olay sözler! Eşine “Akrabana aşığım” deyip kendini savundu

Eşine "Akrabana aşığım” dedi, savunması şaşırttı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı