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Cevdet Yılmaz, BM Genel Kurul Başkanı ile Antalya'da Görüştü

Cevdet Yılmaz, BM Genel Kurul Başkanı ile Antalya'da Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi ve Gazze'deki insani durumu, BM reformunu ve çok taraflı diplomasi konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang ile Antalya Diploması Formu kapsamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, BM 79. Genel Kurul Başkanı Sayın Philemon Yang ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in uyguladığı sistematik soykırım başta olmak üzere; Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir vizyona dönüşen sıfır atık inisiyatifinden, BM reformuna ve çok taraflı diplomasinin geleceğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Dünya beşten büyüktür' anlayışıyla daha adil, daha kapsayıcı ve etkin bir küresel sistem için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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