Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyeleri ile yaptığı görüşmede, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda işbirliği olanaklarını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyeti üyelerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
