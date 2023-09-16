Cenevre'de Tunus'taki siyasilere yönelik tutuklamalara karşı protesto düzenlendi

Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) tarafından BM Cenevre Ofisi önünde düzenlenen protesto etkinliği, Tunus'taki insan hakları ihlallerini kınamak ve siyasi tutuklularla dayanışma göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Tunus'taki siyasilere yönelik tutuklamalara karşı protesto düzenlendi.

Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, Tunus'taki insan hakları durumuna odaklanan organizasyon ve bu konuya dikkati çekmek için farkındalık çadırı kuruldu.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 54. Oturumu'nun gerçekleştiği sırada düzenlenen etkinlik, gün boyu devam etti.

Etkinliğin, Tunus'taki insan hakları ihlallerini güçlü bir şekilde kınamak ve siyasi tutuklularla dayanışma göstermek için yapıldığı ifade edildi.???????

"Demokratik ve bağımsız Tunus" yazılı pankartların açıldığı etkinlik kapsamında, "siyasi tutukluların" fotoğrafları sergilendi.

Tunus'ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül'de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, tutuklamalara ilişkin yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.