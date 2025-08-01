Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı

Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
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Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
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CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emekli maaşlarına bloke yolunu açan Yargıtay kararını protesto eden emekli sendikalarına destek verdi. Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin "Türkiye'dekiler her hafta sonu tatilde" sözlerine tepki gösteren Enginyurt, "Emekliler burada bırak 11 ayı, 11 yıl çalışsa da tatile gidemiyor" diyerek emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Bağımsız Emekliler Sendikası, 2021 Tüm Emekliler Sendikası, DİSK Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından oluşturulan "Yurttaş Birlikteliği", kararın geri çekilmesi talebiyle Yargıtay'ın Ankara Kızılay'daki eski binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Eyleme, siyasi isimlerden de destek geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, protestoya katılarak emeklilerin yanında olduklarını belirtti.

ENGİNYURT'TAN GURBETÇİ VATANDAŞA TEPKİ

Yargıtay kararının ardından protestoda konuşan CHP'li Cemal Enginyurt, Almanya'da yaşayan bir gurbetçinin "Almanya'da 11 ay çalışıp burada 1 ay tatil yapıyoruz, Türkiye'deki insanlar her hafta sonu tatilde" sözlerine göndermede bulundu. Enginyurt, "Emekliler burada bırak 11 ayı, 11 yıl çalışsa yine de tatile gidemiyor" diyerek hem ekonomik şartlara hem de adalet sistemine yönelik eleştirisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Cemal bey mşlh iyice göbeği saldın az ye de biraz emeklilere yardım et anca çene

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

ENGİNYUT, SOSYAL MEDYADAN SORUMLU BAKAN YAPILMASI LAZIM, KENDİSİ YA TV PROĞRAMLARINDA YADA SOSYAL MEDYADA, KALAN ZAMANDA MECLİS LOKANTASINDADIR SANIRIM.....!!!!!

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Haber YorumlarıSmartis webTR:

PARAYLA PARASIZLARI SAVUNAN BİRİDAHA

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