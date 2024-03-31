Çankırı'da yerel seçimlerin oy sayımı başladı

Çankırı'da yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işleminin sona ermesi ile sayıma başlanıldı.

Çankırı'da yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başlamıştı. Çankırı il genelinde 174 sandıkta toplam 56 bin 285 seçmen sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona ererek sandıklar kapanması ile sandık yetkilileri oy sayımına başladı. - ÇANKIRI