Çanakkale'de AK Partililer ve Vatandaşlar Seçim Zaferini Kutladı

Çanakkale'de AK Partililer ve vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini İskele Meydanı'nda kutladı.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin sona ermesi ve oy sayım işlemlerinin yapılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi AK Parti İl Başkanlığında davul zurna eşliğinde kutlandı. AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Cumhurbaşkanımızın açık ara bir oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini görüyoruz. Bununla gurur duyuyoruz. Bir kez daha Türkiye'mizin yarınlarını aydınlatacak olan, yarınlarına ışık tutacak olan Türkiye Yüzyılı gibi bir perspektifi, Türkiye vizyonu haline getirmiş bunun için yeni bir Türkiye vizyonu inşa etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Cumhurbaşkanlığı makamını taçlandırmasıyla beraber Türkiye yeni bir yarına, yeni bir geleceğe uyanacaktır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, "Bugün 28 Mayıs, Cumhuriyet tarihimizde millet iradesine yapılan ilk darbenin, 27 Mayıs darbesinin 73. yılı. Bu vesileyle tek suçu milletle birlikte, milleti için çalışan didinen şehit Başbakan Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı, mevkidaşı olmaktan gurur duyduğum Çanakkale Milletvekili Demokrasi Şehidi Fatin Rüştü Zorlu'yu takdir ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. İnanıyorum ki Yüce Türk milleti onları katledenlerin bugünkü uzantılarına karşı da en iyi cevabı sandıkta vermiştir" diye konuştu.

Ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve partililer, parti binası önünde davul zurna ile zaferi kutladı. Konvoy eşliğinde Çanakkale turu attı. Resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı. İskele Meydanı'nda kurulan sahneye gelen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, kendilerini bekleyen partililer ve vatandaşları selamladı. Partililer ve vatandaşlar meşaleler yakarak, ellerinde Türk ve AK Parti bayrakları ile 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıp, resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı.

Kutlamaların gece boyu sürmesi bekleniyor. - ÇANAKKALE