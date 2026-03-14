Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batman'da iftar programında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Batman'da iftar programında konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Batman'a 2002'den bu yana çalışma hayatını geliştirmek için 12 milyar lira teşvik sağladık. Bu teşviklerin katkılarıyla Batman bugünlere geldi ve Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, Batman Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Vefa İftarı" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, iftar sofrasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Programı düzenleyen il teşkilatına teşekkür eden Işıkhan, kentin emeğin, üretimin, kadim tarihin, petrolün ve medeniyetin şehri olduğunu dile getirdi.

Batman'ın sadece petrolüyle değil genç nüfusuyla, tekstiliyle, tarımıyla ve "Türkiye Yüzyılı"na olan inancıyla konuşulduğunu dile getiren Işıkhan, "Bizler öyle bir liderin arkasında saf tutuyoruz ki o lider sadece Türkiye'nin değil mazlum coğrafyaların da umududur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 24 yıldır 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Bugün Türkiye, eski Türkiye değil artık kurulan tuzakları gören, kurulan oyunları bozan, dünyada sözü dinlenen bir Türkiye var. Bu özgüveni bizlere kazandıran, Batman'ın vefalı insanlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği o güçlü destektir. Siz dik durdunuz, Türkiye güçlendi." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bizim vizyonumuz, Batman'daki gençlerimizin iş bulabildiği, işçimizin hakkını aldığı, emeklimizin huzur bulduğu bir çalışma hayatını inşa etmektir. Bu doğrultuda devlet olarak birçok teşvik ve destek sunuyoruz. Batman'a 2002'den bu yana çalışma hayatını geliştirmek için 12 milyar lira teşvik sağladık. Bu teşviklerin katkılarıyla Batman bugünlere geldi ve Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri oldu. Yeni organize sanayi bölgelerimizle, istihdam teşviklerimizle ve yerel kalkınma hamlelerimizle bölgemizi ve Batman'ı hak ettiği o en yüksek seviyeye mutlaka taşıyacağız."

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Işıkhan, fedakar çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
