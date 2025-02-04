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Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında esnek çalışma uygulamasına ilişkin detayları anlattı. Esnek çalışma modeli ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, sektör bazlı bir düzenleme yapılacağını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de canlı yayına katıldı. Işıkhan, belediyelerin borçlarına, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerin, 2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesine dair açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Türkiye'de esnek çalışma modeline geçiş ile ilgili yürütülen çalışmaları aktardı.

"KLASİK YAKLAŞIMLA ÇALIŞMA HAYATINI YÖNETMEMİZ OLDUKÇA ZOR"

"COVID-19 pandemisi süreci içerisinde uzaktan çalışma, hibrit ve esnek çalışma modellerini deneme fırsatımız oldu aslında. Bizler de ulusal istihdam stratejimiz belgemizde bu dönüşümü dikkate alarak yeni nesil çalışma modellerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çerçevede artık klasik anlamda çalışan memnuniyeti, iş yaşam dengesi gibi geleneksel yapılarla çalışma hayatını yönetmemiz oldukça zor. Verimlilik de öyle, verimliliği de dönüştürmemiz gerekiyor, ölçmemiz gerekiyor. Bu yüzden çalışma hayatında da sizin de ifade ettiğiniz yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz.

"YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK"

Bu çerçevede üç ana başlığımız söz konusu.

  • Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız.
  • Uzaktan çalışmanın biraz önce söylediğim işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önüne alarak sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek. Dijitalleşmeye uyumlu çalışma şekillerinin desteklenmesi, bu çerçevede serbest ve proje bazlı çalışma modellerine yönelik teşviklerimizi daha da artıracağız. Platform ekonomisi sizin de çok iyi bildiğimiz çok önemli bir ekonomi haline gelmeye başladı. E-ticaret, serbest çalışma, dijital hizmetler olarak gruplandırabileceğimiz bu alanda çalışanların haklarının güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak.
  • Son olarak da iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de yapacağımız çalışmalardan sadece bir iki örnek vereceğim. Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.

"MOBBİNGE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özellikle iş yerindeki mobbing, ayrımcılık gibi uygulamalara asla izin verilmeyecek. Bu konuda da yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz ve geliştireceğiz. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız"

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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