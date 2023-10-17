Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki göstererek, herkesin insan hakları için bu katliama sesini çıkarması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, "Artık herkes insan hakları için bu katliama sesini çıkarmalıdır." ifadesini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hastane vurmak, yüzlerce masum ve tedavi gören insanı katletmek hangi vicdana, hangi insanlığa sığar. Gazze'de insanlık ölüyor ve bütün dünya buna seyirci kalıyor. Artık herkes insan hakları için bu katliama sesini çıkarmalıdır."