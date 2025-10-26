Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye Hedefi Yakın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye, sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. " ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal'den yaptığı açıklamada, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakmaya devam etmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Milletimizin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletimizin kararlılığının sonucu ulaştığımız bu evreyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize daha da yaklaşmış durumdayız. Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız.

Şüphesiz 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz. Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."