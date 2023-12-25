Bütçe maratonunda oylama günü (3)

'TERÖRÜ VE HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUM'

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu adına bütçe üzerine söz alan İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, şehitlere ilişkin, "Acımız çok büyük, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü ve hain terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

'BÖYLE GAYRİCİDDİ DEVLET YÖNETİMİ OLMAZ'

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Türeli, ekonomide 2023 yılı için hedeflenenlerin çöpe atıldığını belirterek, "2023 yılında yapmak istediklerinizi şimdi 2053 yılında 30 yıl sonra yapacağınızı söylüyorsunuz; böyle gayriciddi devlet yönetimi olmaz" diye konuştu.

'TERÖRÜ LANETLİYORUZ'

CHP Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Terörü lanetliyoruz, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, barış içerisinde yaşamasına olan inancımızı ve kararlılığımızı da ifade ediyoruz" dedi.

'21 YILDA YATIRIMDAN ÇOK DAHA YÜKSEK PARAYI FAİZE VERMİŞSİNİZ'

Günaydın, AK Parti'nin 21 yılda yatırım yerine faize para ödediğini dile getirerek, "Faize ne kadar para ödemiştiniz? 559 milyar dolar. Demek ki siz 21 yılda yatırımdan çok daha yüksek parayı faize vermişsiniz. 21 yılda toplam 13,5 trilyon TL vergi topladınız. Bunu ortalama dolar kuru üzerinden hesapladığınızda, dolar cinsinden ifadesi 3 trilyon dolardır. Bunun üzerine 64 milyar dolar özelleştirmeyi, 500 milyar dolar da kullandığınız borcu eklediğinizde ne görüyorsunuz? 3,5 trilyon dolar gelir kullanmış AK Parti. Peki, bunun ne kadarını yatırıma çevirdiniz, 540 milyar doları yani gelirinin yalnızca yedide 1'ini yatırıma çevirebilen bir AK Parti'den bahsediyoruz" diye aktardı.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR'

CHP'nin ardından AK Parti Grubu söz aldı. AK Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Pençe- Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara değinerek, şehit olan 12 askerin tek tek isimlerini okudu. Zengin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehit olanların bir milliyeti var mı? Hepsi bu vatanın evladı değiller mi? Ben biliyorum, evlerinde akşam bu haberi izlerken ağlamadan duran var mıydı, kalbi yanmayan, dağılamayan var mıydı? Hangi siyasi partiye oy verirse versin, bunu kınamayan, telin etmeyen yer var mıydı? Bence yoktu. ve biliyoruz, tabii ki ateş düştüğü yeri yakar."

'MECLİS'TE MAŞALLAH HİÇ RAHATSIZLIK DUYMADAN SAVUNUYORLAR'

Zengin'in sözlerine DEM partili milletvekilleri, 'polemik yapıyorsun' şeklinde laf attı. Zengin, DEM parkili milletvekillerine, "Bağırın, güzel oluyor, valla güzel oluyor. Bu terör örgütüyle alakalı muhakkak birkaç şey söylemek lazım, çünkü çok savunucuları da var hem alttan alta hem aleni, Meclis'te de maşallah hiç rahatsızlık duymadan savunuyorlar. Biz biliyoruz ki bu terör örgütü bir aparattır, bunların ağabeyi var, kullanılan bir aparat, bir gün gelecek kullananlardan da hesap soracaklar o günün de çok yakın olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu.

'İSRAİL'İN VEKALET SAVAŞÇISI PKK TERÖRÜNÜ VE DESTEKÇİLERİNİ KINIYOR VE LANETLİYORUM'

Zengin'in sözlerine DEM partili milletvekilleri laf atarak karşılık verdi. AK Parti Grubu adına ikinci sözü alan Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Pençe- Kilit bölgesinde gerçekleşen PKK terör örgütü saldırılarına ilişkin, "Emperyalistlerin ve Siyonistlerin taşeronu, sözde 'kürdistan' geçiş devletli Nil'den Fırat'a büyük İsrail'in vekalet savaşçısı PKK terörünü ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

'BU BÜTÇE MİLLETİMİZİN BÜTÇESİDİR'

2024 yılı bütçesinin, Türkiye Yüzyılı bütçesi olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu bütçede 81 vilayete, 85 milyon insanımıza, kadınlara, gençlere, memura, emekliye, işçiye, çiftçiye, esnafa, sanayiciye, dul ve yetimlere, engellilere, velhasıl aziz ve asil milletimizin tek tek her bir ferdine ve bütün toplum kesimlerine yer verilmiştir. Bu bütçe milletimizin bütçesidir" diye konuştu.

ORTAK BİLDİRİ ELEŞTİRİSİ

Akbaşoğlu, konuşmasında PKK terör örgütüne karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirdi. CHP'yi, 'değişim' sloganı üzerinden eleştiren Akbaşoğlu, "Ne değişti diye baktık, gördüğümüz şu; önce Kandil'in talebi doğrultusunda terörle mücadele tezkerelerine 'hayır' dediler, sonra şehitlerimizle ve Mehmetçiklerimizle birlikte olduğumuzun birlikte olduğumuzun vurgulandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak bildirisine imza atmaktan çekindiler. Kimden çekiniyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Bu utanç gerçekten size yeter" dedi.

Akbaşoğlu'nun sözlerine CHP'liler tepki gösterdi. Genel Kurul'da bir süre karşılıklı laf atma tartışması yaşandı. Genel Kurul'da bütçe üzerine görüşmeler devam ediyor.

Besti KARALAR/ ANKARA,