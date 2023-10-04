Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Gelişimi İçin Ortak Akılla Çalışmanın Önemini Vurguladı

Burdur Valisi Türker Öksüz, ilin gelişimi için ortak akılla çalışmanın önemli olduğunu belirterek, daha iyi bir Burdur ve kalkınmış bir Burdur hedeflendiğini söyledi. Vali Öksüz, kamu yatırımlarında en fazla payı alan Burdur'un hedefe ulaşması için sinerji yaratmanın ve ortak akılla çalışmanın önemine vurgu yaptı.

BURDUR Valisi Türker Öksüz, ilin gelişimi için ortak akılla çalışmanın önemli olduğunu belirterek, Nihai hedefimiz daha iyi bir Burdur, daha kalkınmış bir Burdur, yatırımlarını bir an önce tamamlamış, kamu yatırımlarında en fazla payı alan Burdur'dur dedi.

Burdur İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı üçüncü toplantısı Vali Türker Öksüz başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Öksüz, Biz ilimizi daha kalkınmış, her alanda yatırımlarla birlikte daha gelişmiş görmek istiyoruz. Burdur'un yarınını bugününden daha iyi yapmak zorundayız. Bunu yapacak olan kişiler de burada oturan, bu toplantıya katılan kişiler. Hepimizin gayreti yatırımlarımıza hız kazandıracak bu da ilimize katma değer olarak ekonomik getiri olarak dönecektir diye düşünüyorum dedi. Rutin alışıldık yöntemlerle daha iyi sonuç almak mümkün değildir diyen Vali Öksüz, Biz yöntemlerimizi de gerekirse değiştireceğiz. Gayretimizi de arttıracağız. Ama nihai hedefimiz daha iyi bir Burdur, daha kalkınmış bir Burdur, yatırımlarını bir an önce tamamlamış, kamu yatırımlarında en fazla payı alan Burdur'dur. Bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Bu hedefe yürürken bir sinerji yaratmanın hep birlikte beraber ortak akılla çalışmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Onun için bu toplantıları önemsiyoruz. Bu toplantılarda ortaya çıkacak sonuçların önemli olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bu ortak hedefe, hepinizin desteği ve gayretiyle varacağımıza inanıyorum. Gelecek yıllarda, gelecek toplantılarda yatırımları tartışırken, yatırımların önündeki engeller ortadan kalkmış, daha fazla yatırımı tamamlamış ve daha iyi bir Burdur'u hep birlikte görmüş oluruz diye temenni ediyorum diye konuştu.

Vali Öksüz'ün konuşmasının ardından bölge ve il müdürleri kurumlarının Burdur'daki yatırımları hakkında sunum yaptı. (DHA)