Kamuoyunda 'Şahinler Grubu' olarak bilinen çeteye yönelik yapılan operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına göre çete içerisinde ayrı çeteleşme olduğu ve çetenin iş adamlarını tehdit ederek borçlarını gayrimenkul ile kapatmaya zorladığı belirlendi.

- Şahinler çetesi operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı

Emniyetin 'Borç kapatma çetesi' adını verdiği çetenin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bilinen çeteye yönelik 41 kişinin gözaltına alındığı "Borç Kapatma" çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı. Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu, kurulan örgütlerin başında olan Hasan Akdeniz'in ise firari olduğu belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ilde operasyon düzenlenmiş, çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ile Samsun'da 16 ruhsatsız tabanca, 660 mermi, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit paranın ele geçirildiği operasyon ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyona 'Borç Kapatma' çetesi adını verdiği öğrenildi. Yakalanan çete üyesi 41 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Çete içerisinde ayrı çete oluşmuş

Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu, kurulan örgütlerin başında Hasan Akdeniz'in olduğu ve şu an da firari olduğu, çetenin ise finansörlüğünü yapan Salih Yiğiner'in yakalandığı ve diğer firari ismin ise Uğur Vergili olduğu öğrenildi.

Çete, örgütün korkutucu gücünü kullanarak iş adamlarından ticaret süsü vererek yağma ve gasp yaptıkları, aldıkları paranın karşılığında değerinin çok altında başka bir gayrimenkul ile borcu kapatmaya zorladıkları, bu teklifi kabul etmeyen iş adamlarını tehdit ettiği belirlendi.

İş adamlarına gayrimenkul teklifi

Borç Kapatma çetesi, piyasada borçlu şirketleri tespit ederek alacaklara yönelik yaptıkları araştırmada iş adamlarına yağma yaparak alacakları miktarların çok çok altında gayrimenkul vererek borç kapattıkları, bir başka yöntem ise örgüt üyelerinin piyasada değeri yüksek lüks otomobil, lüks yat, lüks villa gibi menkullerin bir kısmını ödeme yaparak aldıkları, geri kalan büyük kısmını ise örgütün ismini kullanarak borcun çok çok altında bir değerde İstanbul Ataköy'deki Nef 22 inşaat projesi ve inşaat halindeki muhtelif diğer projelerden gayrimenkul vereceklerini söyleyip daha sonra da iş adamlarına gözdağı vererek tehdit ettikleri öğrenildi.