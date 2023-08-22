Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, göreve başladıktan sonra ilk kurum ziyaretini AFAD İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. Vali Usta, afet ve deprem konusunda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaparak, birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Göreve başlayan ve ilk kurum ziyaretini AFAD İl Müdürlüğü'nü yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Afet ve deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım. Önce kendimiz inanmamız sonra inandırmamız lazım. Hep birlikte çalışacağız" dedi.

Bingöl'e atanan Vali Ahmet Hamdi Usta, kentteki kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye başladı. İlk olarak AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Usta, İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin'den afet ve acil durumlara karşın çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Afet ve deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz lazım. Bingöl'de ilk kurum ziyaretimi AFAD İl Müdürlüğüne yaparak konunun önemini vurguladım. Önce kendimiz inanmamız sonra inandırmamız lazım. Hep birlikte çalışacağız" dedi.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'i ziyaret eden Vali Usta, çalışmalar hakkında kurum amirlerinden bilgi alarak personellere kolaylıklar diledi. - BİNGÖL