Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bingöl'de Vali vekili Abdullah Özübek başkanlığında, 2023 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

2023 Yılı II. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali vekili Abdullah Özübek başkanlığında yapıldı. Bingöl Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kent genelinde 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali vekili Abdullah Özübek, "2023 yılında toplam 174 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 9'u tamamlanmıştır. Diğer 165 projeden 128 proje devam etmekte, 23 proje ihale aşamasında olup 14 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri; 20 milyar 903 milyon 708 bin 678 TL'dir. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 1 milyar 778 milyon 688 bin 038 TL olup 2023 yılı harcaması 259 milyon 803 bin 561 TL ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 364 milyon 654 bin 176 TL olmak üzere toplamda 8 milyar 624 milyon 457 bin 737 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 41'dir" dedi. - BİNGÖL