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Biden, Brookings Enstitüsü'nde Konuşurken Prompter Bozuldu

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ABD Başkanı Joe Biden, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada prompter cihazının arızalanması sonucu sözlerinin yarıda kaldığını belirterek, 'Burada elektriğim kesildi' dedi. Biden, Trump'ın ekonomi politikalarını eleştirirken, gümrük vergileri artırma planını 'büyük hata' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Brookings Enstitüsü'nde canlı yayınlanan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı. Konuşması yarıda kesilen Biden, "Az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'de önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Brookings Enstitüsü'nde konuştu. Biden, konuşmasında ABD yönetiminin son dört yıl boyunca izlediği ekonomi politikalarının sonuçlarından bahsetti. Gelecek ay görevden ayrılmaya hazırlanan Biden, konuşmasında seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ekonomide elverişli bir durum devralacağını savundu.

"Burada elektriğim kesildi"

Trump dönemindeki ABD ekonomisinden bahsettiği sırada prompter cihazı bozulan Biden, "Pandemi ve ekonomik kriz, bu başarısızlığı herkesin göreceği ve hissedebileceği şekilde gün yüzüne çıkardı. ve biliyorsunuz, şu anda burada olan şeylerden biri, az önce kapattılar. Burada elektriğim kesildi. Neyse" diyerek konuşmasına devam etti.

Trump'ın gümrük vergilerini artırma planını "büyük hata" olarak nitelendirdi

Biden, Trump'ı bazı ülkelerden gelen ürünlere büyük çaplı ilave gümrük vergileri getirme planından vazgeçmeye çağırdı. Biden, Trump'ın ABD'nin üç büyük ticaret ortağı Meksika, Kanada ve Çin'den yapılacak ithalata uygulamayı vaat ettiği ilave gümrük vergilerinin bedelini Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğini ileri sürdü. Biden, "Bu yaklaşımın büyük bir hata olduğuna inanıyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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